الرئيس الإسرائيلي يقرر تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة

قال الرئيس الإسرائيلي إنه لا يوجد زعيم حزب لديه ما يكفي من الدعم لتشكيل أغلبية حاكمة، لكنه سلم هذه المهمة إلى رئيس الوزراء المأزوم بنيامين نتنياهو رغم محاكمته بتهم الفساد الجارية حاليا.

وأثار إعلان الرئيس رؤوفين ريفلين الدراماتيكي في القدس اليوم الثلاثاء ضجة حول مستقبل البلاد ومصير نتنياهو، مما يمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول مكوثا في المنصب فرصة جديدة لمحاولة إنقاذ مسيرته المهنية.

ويحظى نتنياهو بأكبر قدر من التأييد - 52 مقعدًا- في الكنيست الإسرائيلية المنقسمة، لكن هذا لا يزال أقل من 61 مقعدًا الذي يحتاجه.

إذا اتفقت الفصائل السياسية المتناحرة على أي شيء، فهو أن إسرائيل يجب ألا تتحمل انتخابات خامسة متتالية غير مسبوقة.

وقال ريفلين "لا يوجد مرشح لديه فرصة واقعية لتشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست".

وأضاف "إذا كان القانون يسمح لي أن أفعل ذلك، كنت سأعطي القرار لممثلي الشعب، للكنيست الإسرائيلية. لكن كما قلت، لا يمكنني فعل ذلك وفقًا للقانون لأن القانون يلزمني باتخاذ القرار."

وقال ريفلين "لدى بنيامين نتنياهو فرصة أكبر قليلا لتشكيل حكومة. وبناء على ذلك، فقد قررت تكليفه بمهمة القيام بذلك. وهذا ليس قرارا سهلا على أساس أخلاقي في رأيي ".



شكلت التهم الموجهة إلى رئيس الوزراء خيارًا غير عادي لرئيس الدولة حول ما إذا كان ينبغي أن تكون "الأخلاق" عاملاً فيمن يجب أن يقود الحكومة.

وقد تمحورت انتخابات الثالث والعشرين من مارس أذار الماضي حول ما إذا كان نتنياهو لائقًا لمواصلة القيادة.

وفاز حزبه الليكود بأكبر عدد من المقاعد، لكن لم يفز أي حزب بأغلبية حاكمة.