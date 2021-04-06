بإيعاز أمريكي.. ي ب ك/بي كا كا الإرهابي يطرد 1500 مدني من بيوتهم في الحسكة

قام تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي بطرد نحو 1500 مدني وإخراجهم من بيوتهم في مدينة الحسكة شرقي سوريا، بطلب من القوات الأمريكية، تحت مبرر "دواع أمنية".

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، أن عناصر التنظيم أجبروا سكان 15 بناء في محيط المدينة الرياضية التي توجد فيها مواقع للقوات الأمريكية وللتنظيم على إخلائها لأسباب أمنية، بعد تلقيهم طلبا من القوات الأمريكية بهذا الصدد.

وأوضحت المصادر إلى أن كل بناء من الأبنية يتكون من 5 طوابق و15 شقة، تم إخلاءها جميعاً تحت التهديد بالسلاح، وقام عناصر التنظيم بفتح النار في الهواء لدى اعتراض بعض السكان على الإخلاء.

وأكدت المصادر إلى أن التنظيم لم يعوض أصحاب الشقق عن أبنيتهم المصادرة، واكتفى بالرد أنه سينظر في الأمر فيما بعد.

وخلال السنوات الماضية، حولت القوات الأمريكية والتنظيم منشآت المدينة الرياضية ومحيطها في الحسكة إلى مقرات عسكرية واستخباراتية، حيث يتواجد العشرات من القوات الأمريكية والمئات من عناصر التنظيم.