رئيس وزراء إيطاليا الجديد يزور ليبيا في أول رحلة خارجية له

أشاد رئيس الوزراء الإيطالي في زيارته للعاصمة الليبية طرابلس الثلاثاء، وهي أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، بجهود ليبيا في الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

على خطى القادة الأوروبيين الآخرين الذين التقوا مؤخرًا بالحكومة الليبية المؤقتة الجديدة، أجرى رئيس الوزراء ماريو دراغي محادثات مع رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة.

تسعى الحكومة الليبية المؤقتة، التي تولت السلطة الشهر الماضي، إلى توحيد بلد مزقته الحرب الأهلية منذ ما يقرب من عقد من الزمان. ومن المقرر أيضا أن تقود البلاد عبر الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون أول.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، قال دراغي إن اختياره ليبيا لتكون وجهة أول رحلة له خارج إيطاليا كرئيس للوزراء دليل على العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين التي يهدف إلى تعميقها.

قال دراغي: "هناك رغبة للتطلع إلى المستقبل، لعودة العلاقات بصورة سريعة. إيطاليا راضية عن جهود ليبيا في عمليات إنقاذ المهاجرين"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي مشارك في هذه القضية، التي قال إنها "ليست جيوسياسية فحسب، بل إنسانية".

في غضون ذلك، صرح دبيبة بأن الزعيمين اتفقا على اتخاذ خطوات باتجاه الاستئناف الكامل للطيران بين البلدين، وعلى تيسير تقدم الليبيين بطلبات الحصول على تأشيرات دخول إلى إيطاليا لدى وصولهم إلى هناك.