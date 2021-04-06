زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب الحدود العراقية الإيرانية ومعلومات عن أضرار مادية

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، الثلاثاء، الحدود العراقية الإيرانية.

وقال عبد الكريم تقي، خبير الزلازل في هيئة "الأنواء الجوية والرصد الزلزالي" العراقية (حكومية)، للأناضول، إن "زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة بنجوين الحدودية مع إيران، شمال شرق محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق".

وأوضح تقي، أن "هناك معلومات تشير إلى وجود أضرار مادية"، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش لم يتم الإعلان عن أي إصابات بشرية.

وكان أعنف زلزال ضرب المنطقة الحدودية العراقية الايرانية بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر في الـ12 من تشرين الثاني/نوفمبر 2018، شعر به سكان مناطق في تركيا والكويت والسعودية.