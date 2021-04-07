الرئيس الفلسطيني "بصحة جيدة" قبل الانتخابات الفلسطينية

تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، شهادة خلو من الأمراض قبل الانتخابات الفلسطينية المرتقبة الشهر المقبل، حسبما قال مكتبه اليوم الأربعاء.

وسافر عباس البالغ من العمر 85 عاما إلى ألمانيا في وقت سابق هذا الأسبوع لإجراء فحوصات طبية ومن المقرر أن يعود إلى الضفة الغربية غدا الخميس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال مكتب عباس إنه "بصحة جيدة".

تولى عباس منصب الرئيس المؤقت بعد وفاة الزعيم الفلسطيني الشهير ياسر عرفات عام 2004. بعدها تم انتخابه رئيسا للبلاد لمدة أربع سنوات في عام 2005، لكنه ظل في منصبه منذ ذلك الحين.

ولم يجر الفلسطينيون انتخابات منذ عام 2006 عندما فازت حركة حماس بانتصار ساحق في الانتخابات البرلمانية.

وكان عباس قد دعا إلى انتخابات برلمانية في الثاني والعشرين من مايو / أيار وانتخابات رئاسية في الحادي والثلاثين من يوليو / تموز، لكن ما زال من غير الواضح ما إذا كانت الانتخابات ستجرى أم لا.