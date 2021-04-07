الرئيس المصري يحذر إثيوبيا من أن "كل الخيارات مطروحة" بشأن سد النهضة

حذر الرئيس المصري إثيوبيا الأربعاء من أن حكومته لن تتسامح مع أي تحركات لأديس أبابا من شأنها تقليل حصة مصر من مياه النيل.

جاء التحذير -وهو الثاني من نوعه خلال أسبوع- بعد فشل أحدث جولة من المحادثات بين مصر واثيوبيا والسودان حول تشارك مياه النيل. وصلت الدول الثلاث لطريق مسدود في النزاع المستمر منذ سنوات حول سد ضخم تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل.

تجادل مصر والسودان بأن خطة اثيوبيا لإضافة 13.5 مليار متر مكعب من المياه في 2021 لخزان السد على النيل الأزرق تهددها.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابلة متلفزة إن كل الخيارات مطروحة إن تم المساس بحصة مصر. وحث أديس أبابا على التعاون مع القاهرة والخرطوم لتجنب الانزلاق في صراع.

وأضاف السيسي أن البناء معا أفضل بكثير من الصراع.

الأسبوع الماضي، حذر السيسي من زعزعة الاستقرار إقليميا بشكل لا يمكن تصوره في حالة عدم وجود اتفاق ملزم قانونا بشأن عمل السد، بناء على القانون الدولي والأعراف الحاكمة للأنهار عابرة الحدود.

وكرر وزير الري السوداني ياسر عباس تصريحات السيسي، وأخبر الصحفيين في الخرطوم الأربعاء أن السودان ومصر ربما يأخذان النزاع إلى مجلس الأمن وحث المجتمع الدولي على التدخل قبل "فوات الأوان."

لم يصدر تعليق على الفور من اثيوبيا.

تسود مخاوف من أن يتصاعد النزاع المتعلق بسرعة ملء السد في اثيوبيا وحجم المياه التي سيسمح بتدفقها إلى المصب في حال حدوث جفاف على مدار سنوات ليتحول إلى صراع عسكري.

تخشى مصر التي تعتمد على مياه النيل بأكثر من 90 بالمائة من امداداتها من تأثير مدمر إن تم تشغيل السد دون وضع احتياجاتها في الحسبان. وتقول اثيوبيا إن السد الذي يتكلف خمس مليارات دولار ضروري، وتقول إن الأغلبية العظمى من سكانها يفتقرون للكهرباء.

يريد السودان أن تنسق اثيوبيا وتشارك البيانات بشأن عمل السد لتجنب الفيضان وحماية سدوده التي تولد الكهرباء على النيل الأزرق.

ويقول وزير الري السوداني إن سد اثيوبيا يهدد على الأقل 20 مليون سوداني، نحو نصف تعداد سكان البلاد، دون مبالغة.