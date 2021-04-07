السنيورة يدعو تركيا لتقديم "مبادرة حقيقية" تجاه المنطقة

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، إنه من الضروري أن تقدم تركيا على مبادرة حقيقية وتتبنى سياسة جديدة تجاه المنطقة، من خلال الحوار مع إيران.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته الثلاثاء، في ندوة افتراضية بعنوان "تغيرات الأوضاع في الشرق الأوسط ورؤى السلام والتعاون"، نظمها مركز الشرق الأوسط للأبحاث التركي.

وأشار إلى أن صراعات العالم العربي خلال السنوات الأخيرة في سوريا وليبيا واليمن والعراق، أدت إلى دخول عدد كبير من الجماعات المسلحة المدارة من الخارج.

وأضاف أنه نتيجة لذلك ينبغي على تركيا وإيران لعب دور أكبر للوساطة في المنطقة.

ولفت السنيورة إلى ضرورة اتباع نهج حواري مع طهران، مؤكدا أنه "ينبغي التوضيح لإيران أن تدخلاتها في المنطقة لن تتحول إلى مكاسب على العكس من ذلك سيؤدي إلى إهدار الطاقة والموارد".

وأوضح أنه يثق بقدرات الرئيس رجب طيب أردوغان على القيام بدور الوساطة الرامية لحل الخلافات القائمة بين إيران والدول العربية، مشيرا أنه إذا حقق ذلك فيمكنه تتويج حياته السياسية بهذا النجاح.