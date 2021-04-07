رئيس الوزراء الليبي يصل الكويت في مستهل جولة خليجية

وصل رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة إلى الكويت مساء الثلاثاء في مستهل زيارة رسمية، بدأها بلقاء رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الأربعاء.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، جرى الاستقبال، صباح الأربعاء، في "قصر بيان" بمحافظة حولي (جنوب العاصمة الكويت).

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فيما أفادت وسائل إعلام ليبية، بينها فضائية "ليبيا الأحرار" الخاصة، بأن الدبيبة سيلتقي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر، وعدد من المسؤولين البارزين في البلد الخليجي.

ونقلت الفضائية ذاتها عن متحدث الحكومة الليبية، محمد حمودة، قوله إن "زيارة الدبيبة للكويت تأتي ضمن جولة خليجية، في إطار مساعي توحيد الموقف الخليجي فيما يتعلق بالملف الليبي وتعزيز العلاقة بين ليبيا ودول الخليج".

بدورها، أوضحت فضائية "العربية" السعودية، أن جولة رئيس الحكومة الليبية ستشمل أيضا الإمارات والسعودية.

ومؤخرا، شهدت الأزمة الليبية انفراجة بعد تمكن الفرقاء من التصديق على سلطة انتقالية موحدة، تسلمت مهامها في 16 مارس/آذار الماضي.