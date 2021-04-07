فصائل شيعية تهدد بضرب القوات الأمريكية في العراق

هددت فصائل عراقية مسلحة بتوجيه ضربات "كبيرة" و"دقيقة" للقوات الأمريكية المتواجدة في العراق، إذا لم تحدد بغداد وواشنطن موعداً واضحا لانسحاب تلك القوات.

جاء ذلك في بيان الأربعاء لـ"الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية"، التي تضم فصائل شيعية مسلحة مرتبطة بإيران، على رأسها "كتائب حزب الله العراقي" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب سيد الشهداء" و"حركة النجباء".

ويأتي هذا التهديد قبل ساعات من انعقاد الجولة الثالثة من "الحوار الاستراتيجي" بين بغداد وواشنطن، التي ستجري عبر تقنية "فيديو كونفرنس"، الأربعاء؛ لمناقشة قضايا تهم البلدين بينها التعاون في مكافحة الإرهاب.

وقالت الهيئة، في بيانها إن "المقاومة اليوم تجد نفسها ملزمة (..) أن ترد بكل قوة وصلابة، وأن توجِّه ضربات كبيرة ودقيقة في حال لم يتضمن هذا الحوار إعلانًا واضحًا وصريحًا عن موعد الانسحاب النهائي لقوات الاحتلال: برًّا، وجوًّا، وبصورة كاملة".

وأضافت أن لديها معلومات "مؤكدة" بأن "البيان الذي سيصدر عن الجولة الحالية من الحوار سيكون بيانًا مهلهلًا.. ولا يحتوي على أي إشارة لتنفيذ قرار مجلس النواب بإخراج قوات الاحتلال الأمريكي من الأرض العراقية".

وأكدت أنها ترفض مقدماً البيان الذي سيصدر في ختام جولة الحوار.

وهذه أول جولة من المباحثات بين واشنطن وبغداد تعقد في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.

وفي 5 يناير/كانون الثاني 2020 صوّت البرلمان العراقي على قرار يتضمن إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وجاء القرار بعد يومين من اغتيال واشنطن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي البارز في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس بضربة جوية قرب مطار بغداد.

ويتواجد نحو 2500 جندي أمريكي في العراق.