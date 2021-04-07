واشنطن وبغداد تتفقان على تحويل مهمة القوات الأمريكية المقاتلة إلى التدريب

توافقت واشنطن وبغداد خلال محادثات الاربعاء على تحويل مهام القوات الأميركية المقاتلة في العراق حيث لا تزال تنتشر للتصدي لتنظيم داعش إلى مهام التدريب والمشورة.

واكد البلدان في بيان مشترك إثر هذه المحادثات الاستراتيجية الافتراضية أن "مهمة الولايات المتحدة وقوات التحالف تحولت إلى (مهمة) تدريب ومشورة، ما يتيح تاليا إعادة نشر أي قوة مقاتلة لا تزال في العراق، على أن يحدد الجدول الزمني (لذلك) خلال محادثات مقبلة".

ويأتي هذا القرار فيما تتعرض القوات الأميركية في العراق في شكل شبه يومي لهجمات صاروخية تنسب إلى فصائل شيعية مسلحة مرتبطة بإيران.

وكان ترامب أمر بسحب القوات من العراق وافغانستان في الاشهر الاخيرة لولايته، وتقلص عديد الجنود في البلدين الى 2500 في منتصف كانون الثاني/ يناير.

وكان الرئيس الاسبق باراك اوباما الذي كان بايدن نائبه انجز انسحابا كاملا من العراق لكنه عاود ارسال قوات اليه في مواجهة هجوم تنظيم داعش.

واضاف البيان المشترك أن "انتقال القوات الاميركية والدولية من العمليات القتالية الى التدريب والتجهيز ومساعدة قوات الامن العراقية يعكس نجاح شراكتهما الاستراتيجية ويكفل دعما للجهود المتواصلة لقوات الامن العراقية للتأكد من عدم قدرة تنظيم داعش على تهديد استقرار العراق".

وتعهد العراق من جانبه حماية القواعد العسكرية التي تضم قوات بقيادة اميركية، وقد اوضحت واشنطن ان تلك القوات ستبقى على الاراضي العراقية "فقط لدعم جهود العراق في معركته ضد تنظيم داعش".