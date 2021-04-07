وزارة الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها من الحكم الصادر بحق ناشط السعودي

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من الحكم الصادر بحق عامل الإغاثة السعودي المدعو عبد الرحمن السدحان.

جاء ذلك في بيان صادر عن نيد برايس، المتحدث باسم الوزارة الأمريكية، الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيانها "نحن قلقون من التقارير التي تفيد بأن محكمة مكافحة الإرهاب في السعودية حكمت على عامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان بالسجن لمدة 20 سنة تليها حظر سفر لمدة 20 سنة".

وأضاف البيان "سنواصل مراقبة هذه القضية عن كثب وأي عملية استئناف. إن حرية التعبير، ومثلما قلنا للمسؤولين السعوديين على جميع المستويات، لا ينبغي أن تكون جريمة يعاقب عليها القانون".

وتابع البيان "وسنواصل تعزيز دور حقوق الإنسان في علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية وكذلك تشجيع الإصلاحات القانونية التي تحترم حقوق الإنسان لجميع الأفراد".

جدير بالذكر أن السدحان الذي تقيم عائلته بالولايات المتحدة الأمريكية، اختفى عن الأنظار عام 2018 أثناء عمله بالهلال الأحمر السعودي، قبل الإعلان في 20 فبراير/شباط 2020 عن اعتقاله من قبل السلطات السعودية.

والثلاثاء صدر حكم بسجن السدحان لمدة 20 عامًا، إضافة إلى حظر السفر خارج البلاد لمدة 20 عامًا أخرى بعد انقضاء مدة العقوبة.