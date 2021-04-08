إحباط تفجير مزدوج قرب مركز شرطة شمالي العراق

أفاد مصدر أمني بإحباط تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين، الخميس، قرب مركز شرطة محافظة كركوك، شمالي العراق.

وقال المصدر، وهو ضابط برتبة ملازم، إن "الشرطة المحلية ألقت القبض على شخص أثناء زرعه عبوتين ناسفتين قرب مركز شرطة المحافظة وسط مدينة كركوك"، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.

وأضاف أن خبراء المتفجرات في وزارة الداخلية فكّكوا العبوتين، من دون أضرار أو إصابات، مشيراً إلى أن "السلطات تحقق مع المتهم لمعرفة الجهة التي ينتمي إليها".

ورجح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، أن يكون المتهم من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكثفت القوات العراقية حملات ملاحقة فلول "داعش"، أخيرا، على خلفية انفجار انتحاري مزدوج في ساحة الطيران، وسط بغداد، في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، خلف آنذاك 32 قتيلا و110 جرحى.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد والتي اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.