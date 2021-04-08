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إسرائيل تقصف مواقع عسكرية في دمشق وضواحيها الجنوبية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 08.04.2021 10:35
صورة أرشيفية لقصف اسرائيلي سابق على دمشق يوليو 2020 الفرنسية صورة أرشيفية لقصف اسرائيلي سابق على دمشق يوليو 2020 (الفرنسية)

اتهمت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري إسرائيل بشن هجوم صاروخي بالقرب من العاصمة دمشق وضواحيها الجنوبية فجر الخميس ما أسفر عن إصابة أربعة جنود.

ونقلت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) عن مسؤول عسكري قوله إن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها. وقالت وكالة سانا ان بعض الصواريخ أطلقتها طائرات حربية اسرائيلية حلقت فوق لبنان المجاور.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية قرب دمشق. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

فيما قالت قناة المنار التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية إن أحد صواريخ الدفاع الجوي السورية سقطت بالقرب من الحدود اللبنانية السورية وسمع دويه في أجزاء من جنوب لبنان. وقالت في وقت لاحق إن الصاروخ سقط بالقرب من قرية الحولة الحدودية اللبنانية.

وشنت إسرائيل مئات الضربات ضد أهداف عسكرية مرتبطة بإيران في سوريا على مر السنين لكنها نادرا ما تعترف أو تناقش مثل هذه العمليات.

وتنظر إسرائيل إلى التمركز الإيراني على حدودها الشمالية على أنه خط أحمر، وقد قصفت مرارًا المنشآت المرتبطة بإيران وقوافل الأسلحة المتجهة إلى حزب الله.

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