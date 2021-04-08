تركيا: تحييد إرهابيين اثنين شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد قواتها إرهابيين اثنين شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المحيدين كانا يستعدان لشن عمل إرهابي يستهدف منطقة عملية "غصن الزيتون".

وأكدت أن القوات التركية تواصل عمليات تحديد وتدمير الأهداف الإرهابية التي تستهدف المنطقة.

وتأتي العمليات التركية، في أعقاب استشهاد جنديين جراء هجوم لعناصر "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الأربعاء، عبر إطلاق قذائف مضادة للدبابات على منطقة قاعدة عسكرية بالمنطقة.

وردا على الهجوم الإرهابي، حيدت القوات التركية 3 من عناصر التنظيم على الأقل، وفق بيان سابق للدفاع التركية الأربعاء.

ويواصل إرهابيو "ي ب ك/ بي كا كا" استهداف المناطق المحررة من الإرهاب ضمن نطاق عملية "غصن الزيتون"، انطلاقا من مدينة تل رفعت المجاورة.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.