إسرائيل تمنع فلسطينيي الضفة من الصلاة بـالأقصى

منعت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، عشرات الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، من الوصول إلى المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، لأداء الصلاة.

وانتشر العشرات من أفراد الشرطة الإسرائيلية على بوابات البلدة القديمة بالقدس الشرقية.

وأوقف عناصر الشرطة، المصلين، أثناء دخولهم من البوابات، وتم الطلب منهم إبراز بطاقاتهم الشخصية للتأكد أنهم ليسوا من سكان الضفة الغربية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب إنها أوقفت 300 فلسطيني، من سكان الضفة الغربية في محيط البلدة القديمة بالقدس.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة من الدخول إلى مدينة القدس الشرقية، إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة من الجيش الإسرائيلي لا تصدر إلا لحالات معينة.

وتقتصر الصلاة بالمسجد الأقصى، منذ سنوات، على سكان القدس الشرقية المحتلة والمدن والبلدات العربية في إسرائيل.

وقالت مصادر محلية للأناضول إن نحو 40 ألف فلسطيني أدوا الصلاة بالمسجد.