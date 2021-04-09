"الحوثي" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الجمعة، استهداف مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية، بطائرة مسيرة.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في تغريدة، إن "سلاح الجو المسير (التابع للجماعة) نفذ عملية هجومية ضد موقع حساس بمطار أبها الدولي بطائرة مسيرة"، دون أن يحدد طبيعة الموقع.

وأضاف سريع أن "الهجوم نفذ عصر اليوم، بطائرة مسيرة نوع قاصف K2، وأصابت الهدف بدقة".

وتابع: "يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا"، في إشارة إلى عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية.

ولم يتطرق سريع إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر تعليق فوري من السعودية أو التحالف العربي، حول بيان المتحدث.