الدفاع التركية: تحييد 3 إرهابيين من "ي ب ك" شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، بعد إطلاقهم النار ومحاولتهم التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" شمال سوريا.

وقالت الوزارة في بيان: "قواتنا الخاصة البطلة تمكنت من تحييد 3 إرهابيين من التنظيم، بعد إطلاقهم نيران على منطقة نبع السلام، ومحاولتهم التسلل إليها، بهدف زعزعة أجواء الأمن والاستقرار فيها".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتمكنت تركيا من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين من الإرهابيين خلال العملية، التي علقها الجيش التركي في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.