إسرائيل تفرض إغلاقا على أراضي السلطة الفلسطينية ثلاثة أيام

أعلن الجيش الإسرائيلي، فرض إغلاق تام على أراضي السلطة الفلسطينية لمدة 3 أيام، اعتبارا من الثلاثاء.

وقال الجيش في بيان الأحد، إنه "بناء على تقييم الوضع الأمني وتعليمات المستوى السياسي سيتم فرض إغلاق شامل على منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وإغلاق المعابر مع قطاع غزة".

وأوضح أن ذلك يأتي بمناسبة إحياء إسرائيل، ما يسمى "يوم الذكرى"، و"يوم الاستقلال".

وسيبدأ الإغلاق اعتبارا من بعد غد الثلاثاء في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (16:00 ت.غ)، وحتى منتصف ليل الخميس الموافق 15 أبريل/نيسان 2021.

وقال الجيش إنه "سيسمح خلال الإغلاق بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط بعد موافقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية".

و"يوم الذكرى" يحتفل فيه الإسرائيليون بذكرى الجنود الذين قتلوا في المعارك التي خاضتها إسرائيل، ويوافق 27 نيسان حسب التقويم العبري (يوافق 9 أبريل/ نيسان هذا العام).

وتحيي إسرائيل هذه الذكرى سنويا على مدار يومين، وإذا توافقت مع يومي العطلة (الجمعة والسبت) يتم الاحتفال بها بموعد قريب منها وهو ما تقرر هذه السنة في 13 و14 أبريل.

فيما تحتفل إسرائيل بذكرى "يوم الاستقلال" في 5 مايو كل عام حسب التقويم العبري (يوافق 15 أبريل هذا العام)، ويؤرخ لذكرى تأسيس الدولة على أنقاض الأرض العربية عام 1948، وهو ما يطلق عليه الفلسطينيون "يوم النكبة".