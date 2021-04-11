جماعة الحوثي تعلن مهاجمة مطار جازان وقاعدة الملك خالد بالسعودية

أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، الأحد، مهاجمة مطار جازان وقاعدة الملك خالد الجوية جنوب غربي السعودية بطائرتين مسيرتين.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع.

وقال سريع، إن "‏سلاح الجو المسير (التابع لجماعته) تمكن من استهداف مرابض الطائرات الحربية بمطار جازان وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط".

وأضاف أن "الاستهداف تم صباح اليوم الأحد بطائرتين (قاصف 2k)، وكانت الإصابة دقيقة"، دون تفاصيل عن حجم وطبيعة الإصابة التي تحدث عنها.

وأردف: "هذا الاستهداف يأتي ردا على استمرار العدوان والحصار على بلدِنا العزيز".

من جانبه، أعلن التحالف السعودي-الإماراتي، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون، الأحد، تجاه منطقة جازان جنوب غربي السعودية.

وقال التحالف، في بيان نقلته الوكالة السعودية الرسمية (واس)، إن "محاولات الحوثيين العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف أنه "يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وكان التحالف، أعلن فجر الأحد، في بيان آخر، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه منطقة خميس مشيط.

وكثف الحوثيون مؤخرا، من إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدميرها، واتهام الجماعة أنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.

وتقول جماعة الحوثي، إن هذه الهجمات ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، ومسلحي "الحوثي" المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.