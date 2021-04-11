الثلاثاء أول أيام رمضان في تركيا و5 دول عربية.. والسعودية تتحرى الهلال الاثنين

يبدأ شهر رمضان المبارك لعام 1442 هـ (2021) الثلاثاء، الموافق 13 أبريل/ نيسان الجاري، في كل من تركيا ومصر وتونس واليمن والعراق ولبنان.

فيما أعلنت كل من السعودية والكويت وقطر والبحرين تعذر رؤية هلال رمضان مساء الأحد، ومواصلة تحري رؤيته الإثنين.

ففي تركيا يبدأ رمضان الثلاثاء، وفق تقويم فلكي أُعلن في وقت سابق، حيث تعتمد عليه البلاد لتحديد جميع المواسم والأعياد والمناسبات الدينية.

وفي مصر، أعلنت دار الإفتاء، عبر بيان، أنه لم تثبت رؤية هلال رمضان، الأحد، ومن ثم يكون الإثنين هو المتمم لشعبان، والثلاثاء هو أول أيام رمضان.

وفي تونس، قال مفتي الجمهورية، عثمان بطيخ، في كلمة متلفزة، إنه لم تثبت مساء الأحد رؤية هلال رمضان، وبذلك فإن الإثنين هو آخر أيام شهر شعبان، والثلاثاء أول أيام رمضان.

وفي لبنان، أعلن مفتي الجمهورية، عبد اللطيف دريان (ممثل المسلمين السُنة)، في بيان، أن أول أيام رمضان هو الثلاثاء.

وفي العراق، قال ديوان الوقف السُني، عبر بيان، إنه نظرا لعدم ثبوت رؤية هلال رمضان، فإن الإثنين هو مكمل لشهر شعبان، ويكون الثلاثاء هو غرة شهر رمضان الكريم.

وفي اليمن، أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد بالحكومة المعترف بها دوليا أن الإثنين هو المكمل لشعبان، والثلاثاء هو أول أيام رمضان؛ لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد، وفق بيان.

بدورها، أعلنت جماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات يمنية منذ عام 2014، أن الإثنين هو المكمل لشعبان، والثلاثاء أول رمضان، بحسب وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة بالحكومة غير المعترف بها.

أما في السعودية، فأعلنت المحكمة العليا أنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال رمضان هذه الليلة، وستعقد جلسة مساء الإثنين، ثم تصدر قرارا في هذا الشأن، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية، عبر بيان، عدم ثبوت رؤية هلال رمضان الأحد، وعليه فإن الإثنين هو المتمم لشعبان، وستعقد جلسة الإثنين لرؤية الهلال، وفق الوكالة الرسمية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الأوقاف أنه لم يتقدم أحد إلى اللجنة المختصة للإدلاء بالشهادة بشأن رؤية هلال رمضان، وعليه رأت اللجنة استمرار عملها، وإعادة تحري الرؤية مساء الإثنين، بحسب الوكالة الرسمية.

وفي البحرين، أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن هيئة الرؤية الشرعية لم تتلق أنباء عن رؤية هلال رمضان، وستواصل انعقادها مساء الإثنين، لتلقي أنباء رؤيته، وفق الوكالة الرسمية.

وللعام الثاني على التوالي، يحل شهر رمضان في ظل استمرار جائحة "كورونا"، بما تخلفه من تداعيات سلبية على اقتصادات الدول وأوضاع المواطنين المعيشية.

كما فرضت دول عديدة قيودا على أداء الفروض اليومية في المساجد، وكذلك صلاة التراويح، بالإضافة إلى حظر تجوال كلي أو جزئي، خلال الشهر المبارك، لمنع انتشار الفيروس.