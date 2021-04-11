وزير العمل الجزائري يصف فرنسا بـ "العدوة الدائمة والتقليدية"

وصف وزير العمل والضمان الاجتماعي الجزائري، الهاشمي جعبوب، فرنسا بـ" العدوة الدائمة والتقليدية" لبلاده، وذلك خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة المنعقد أمس الخميس.

وأجاب جعبوب، على سؤال أحد أعضاء مجلس الأمة، حول عجز صندوق المعاشات الوطني، ضاربا المثل بفرنسا في هذا المجال.

وقال جعبوب: "فيما يتعلق بعجز المجلس الوطني للمعاشات، أود أن أقول إن جميع صناديق التقاعد في العالم تعاني".

وأضاف "عدوتنا التقليدية والدائمة فرنسا، لديها عجز في منظومة الضمان الاجتماعي بنسبة 44.4 مليار يورو".

وتأتي تصريحات وزير العمل الجزائري، بالتزامن مع زيارة فرانسوا لوكوانتر، رئيس أركان الجيوش الفرنسية، إلى الجزائر أمس الخميس، حيث كان في استقباله نظيره الجزائري السعيد شنقريحة، لبحث التعاون العسكري وقضايا ذات اهتمام مشترك، إلى جانب ملف مواقع التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، حسب بيان وزارة الدفاع الجزائري.