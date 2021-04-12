"الحوثي" تعلن استهداف السعودية ومواقع لأرامكو بـ 15 طائرة مسيرة وصاروخين

أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، الاثنين، استهداف مواقع في السعودية بينها مصافٍ لشركة "أرامكو" النفطية، بـ15 طائرة مسيرة وصاروخين.

جاء الإعلان عن الهجوم في تغريدة نشرها المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، على "تويتر".

وتحدث سريع عن "استهداف مصافي لشركةِ أرامكوْ بـ 10 طائرات مسيرة من نوع (صماد 3)، واستهداف مواقع عسكرية حساسة بمنطقتي خميسِ مشيط وجيزان (جنوب غرب) بـ 5 طائرات مسيرة نوع (قاصف 2K)، وصاروخينِ بالستيينِ نوع (بدر1)".

ولفت أن "العملية الهجومية استمرت منذ مساء الأحد حتى فجرِ الاثنين".

وأردف: "العملية حققت أهدافها بنجاح (..) عملياتنا مستمرة ومتصاعدة طالما استمر العدوان والحصار على بلدِنا".

ولم يصدر تعليق من قبل الجانب السعودي أو التحالف السعودي الاماراتي حول بيان المتحدث العسكري للحوثيين، لغاية 09:10 (ت.غ).

والأحد، أعلن التحالف السعودي الاماراتي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وست طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون على السعودية.