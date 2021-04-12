انتخاب "مشعل" رئيساً لإقليم "الخارج" في "حماس"

كشف مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لوكالة الأناضول، أن مجلس الشورى الخاص بمنطقة "خارج فلسطين" انتخب، خالد مشعل، رئيسا لهذا الإقليم.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن الانتخابات التي جرت اليوم الاثنين، لانتخاب رئيس للحركة، في إقليم "خارج فلسطين"، أسفرت عن فوز خالد مشعل، رئيس الحركة السابق، بهذا المنصب، لدورة تستمر 4 أعوام.

وكان مشعل قد شغل منصب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، منذ عام 1996 وحتى 2017، حيث حلّ مكانه الرئيس الحالي، إسماعيل هنية.

وتُجري حركة حماس، منذ منتصف شهر فبراير/شباط الماضي، انتخابات داخلية في أقاليم ثلاثة، الأول في قطاع غزة، والثاني في الضفة الغربية، والثالث في منطقة "خارج فلسطين".

ويتوقع أن تختتم الحركة الانتخابات، بانتخاب رئيس للمكتب السياسي، خلال الشهر الجاري.

وكانت الحركة قد انتخبت في 10 مارس/آذار الماضي، يحيى السنوار رئيساً لها في قطاع غزة.