دبي تسمح للمطاعم بخدمة العملاء في رمضان دون وضع ستائر أو فواصل

أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أنه سيُسمح للمطاعم بخدمة العملاء دون وضع ستائر أو فواصل أو واجهات كما كان الأمر في السابق.

وأضافت أن الوضع لن يكون كالسنوات السابقة حين كان يطلب من المطاعم حجب أماكن تناول الطعام عن مرأى الصائمين.



ولا تتطلب القواعد الجديدة أيضًا من المطاعم الحصول على تصاريح خاصة لتقديم الطعام في ساعات النهار في رمضان.

هذه الخطوة، التي أعلنتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي الأحد، أحدث تغيير يهدف إلى تعزيز السياحة في البلاد.

وتفرض معظم دول الخليج، التي يقطنها أعداد كبيرة من المغتربين غير المسلمين، وضع ستائر لحجب رؤية الطعام عن الصائمين.

كما قد يؤدي تناول الطعام والشراب في الأماكن العامة أيضًا إلى فرض غرامات ومشاكل قانونية خلال رمضان.