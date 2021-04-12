صندوق النقد الدولي يحذر من التوزيع غير المتكافئ للقاح في الشرق الأوسط

حذر صندوق النقد الدولي من أن التوزيع غير المتكافئ للقاحات قد يعرقل انتعاش اقتصادات دول الشرق الأوسط، مع تباين آفاق الدول الغنية والفقيرة.

في أحدث تقرير له الأحد، راجع الصندوق مرة أخرى توقعاته الاقتصادية لعام 2020 للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما كان حدد الآن انكماشا بنسبة 3.4 بالمائة فقط العام الماضي، مع نمو الدولة المصدرة للنفط في المنطقة، وذلك مدعوما بطفرة السلع الأساسية، وارتفاع أسعار النفط.

حتى مع الانخفاض المتوقع إلى 57 دولارا للبرميل بحلول نهاية 2021 (بلغ سعر النفط 67 دولارا للبرميل في مارس / آذار الماضي)، فإن الارتفاع من أدنى مستوياته على الإطلاق العام الماضي يعزز موقف الدول الغنية بالنفط في منطقة الخليج، مثل الإمارات والسعودية، اللتان تحركتا بسرعة أيضا نحو توفير اللقاحات على نطاق واسع.

لكن في أماكن أخرى بالمنطقة، من اليمن والسودان إلى ليبيا ولبنان، حيث يرتفع التضخم ويسود عدم الاستقرار والحروب، فإن الآثار المدمرة للجائحة ستستمر وستتسبب في أضرار اقتصادية ربما تدوم لسنوات، حسبما ذكر صندوق النقد.

صرح الدكتور جهاد أزعور هو مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، لأسوشيتد برس "أمضينا عاما في الأزمة، وقد عاد التعافي. لكنه متباين. نحن عند نقطة تحول. سياسة التلقيح سياسة اقتصادية."

يتوقع صندوق النقد أن يصل النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط إلى 4 بالمائة هذا العام. لكن هذه النظرة الوردية تشير إلى انقسامات اقتصادية عميقة في المنطقة.

أضاف أزعور أنه بالنسبة للاقتصادات الغنية بالنفط، من المتوقع أن تنخفض العجوزات المتزايدة إلى النصف هذا العام مع صعود الإيرادات، وتراجع إجراءات الإغلاق.

بفضل الإدارة الحكومية القوية للموجات المتتالية للفيروس والصدمة في أسعار النفط، سينمو اقتصاد السعودية بنسبة 2.9 بالمائة - مقارنة بانكماش العام الماضي الذي بلغت نسبته 4.1 بالمائة.

تأتي أسعار النفط المرتفعة في الوقت الذي تبقي فيه منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها غطاء على الإنتاج، ومن غير المرجح على ما يبدو أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن قطاع النفط الإيراني المهم بوتيرة سريعة.

يتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.2 بالمائة هذا العام، مع إعادة جدولة معرض دبي العالمي في أكتوبر/تشرين اول 2021، وهو عنصر أساسي لانتعاش الدولة.

تأمل دبي أن يجذب هذا الحدث الضخم 25 مليون زائر، ويؤدي لإبرام سلسلة صفقات تبشر بمستقبل مشرق بعد الوباء.

فيما أطلقت الإمارات واحدة من بين أسرع حملات التطعيم في العالم، ووفرت أكثر من 90 جرعة لكل 100 مقيم اعتبارا من هذا الأسبوع.

مع ذلك، فإن انهيار قطاع السياحة وتجارة التجزئة يمثل تحديات لدبي، أدت لسلسلة من عمليات تسريح عمال أجانب، وتسببت في انخفاض عدد سكان الإمارة بنسبة 8.4 بالمائة، وفقًا لوكالة التصنيف (إس آند بي غلوبال).

تبدو الآفاق قاتمة بالنسبة للاقتصادات الهشة والنامية، حيث يعاني الكثير منها من تأخر في حملات التطعيم، بالإضافة لموارد التحفيز المالي القليلة، وضعف الإيرادات المستمدة بشكل كبير من قطاعات مثل السياحة.

قال الصندوق إنه في حين تخطط الدول الغنية لتطعيم معظم سكانها في غضون بضعة أشهر، فمن المحتمل ألا تقوم بعض دول المنطقة - من أفغانستان وغزة إلى العراق وإيران - بتطعيم جزء كبير من سكانها حتى منتصف عام 2022.

وحتى هذا التقدير قد يكون متفائلاً.

يقول التقرير إنه قد ينتهي الأمر بالدول ذات الدخل الأقل في المنطقة بالانتظار حتى عام 2023 على أقرب تقدير لتطعيم جميع سكانها.

في الوقت نفسه، تعاني النظم الصحية الضعيفة في العديد من البلدان من الإجهاد في ظل موجات العدوى المتصاعدة، ما دفع السلطات إلى فرض قيود جديدة، وتحمل المزيد من المعاناة الاقتصادية.

يتوقع صندوق النقد تعافيًا بطيئًا في 2021 لمصر وباكستان، الدولتان المستوردتان للنفط، واللتان يعتمدان على قطاع السياحة الذي شهد نزوحا جماعيا للمستثمرين الأجانب العام الماضي.

راجع الصندوق تقديراته للنمو في الأردن، حيث ارتفع معدل البطالة بين الشباب إلى 55 بالمائة.

لا يزال السودان غارقًا في الديون، ومهددًا بعدم الاستقرار، لكن اقتصاده قد ينمو لأول مرة منذ سنوات مع اكتساب وصول جديد إلى الشبكات المالية الدولية.

لا يزال لبنان، وهو في خضم أسوأ أزمة مالية على الإطلاق، الاقتصاد الوحيد في الشرق الأوسط المعرض لخطر الانكماش. وقد تخلفت الدولة عن سداد ديونها الخارجية، وفشلت في تنفيذ إصلاحات اقتصادية، فضلا عن تشكيل حكومة.

لم تؤد المناقشات مع صندوق النقد إلى أي شئ عقب استقالة مجلس الوزراء.

فيما رفض أزعور حتى تقديم توقعات اقتصادية محددة للبنان هذا العام، مستشهداً بما أسماه "كل الشكوك".

أما في إيران، فقد أشاد صندوق النقد بالنمو الاقتصادي بعد سنوات من التراجع، مشيرا إلى أن مقاومة الحكومة لعمليات الإغلاق بسبب الفيروس، التي من شأنها أن تدمر اقتصادها المتضرر جراء العقوبات، أنقذتها من أسوأ تداعيات الوباء.

وقال أزعور "من المتوقع أن ينمو اقتصاد إيران 2.5 بالمائة في 2021، مستفيدا من مكاسب طفيفة العام الماضي."

لكن تعافي إيران لا يزال بعيد المنال مع تأخر عمليات التلقيح، كما يقضي التضخم على مدخرات الإيرانيين، وتغفل السياسات الاقتصادية عن الفئات الأكثر ضعفا.

يواصل صندوق النقد النظر في طلب إيران منحها مساعدات بقيمة خمسة مليارات دولار، والذي سيكون أول قرض لطهران منذ العام 1962.

في الوقت نفسه، تظل العقوبات الأمريكية سارية مع بدء المناقشات الصعبة حول العودة إلى الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

"رفع العقوبات التي فرضت مؤخرًا سيسمح بالطبع للاقتصاد الإيراني بتصدير المزيد والمزيد من التجارة. هذا سيكون له تأثير إيجابي"، بحسب أزعور.

لكنه حث الحكومة على ترويض التضخم، وإدماج القطاع الخاص بشكل أفضل.

رغم تفاقم عدم المساواة، أظهر الوباء أن حظوظ أغنى وأفقر بلدان الشرق الأوسط تتشابك بشكل متزايد.

أفاد الصندوق أن تصاعد العدوى، والتلقيح المتعثر في أي مكان في المنطقة قد ينشر سلالات جديدة "تهدد الاقتصاد والصحة العامة."

قال أزعور "إن أي تعاون إقليمي سيكون موضع ترحيب في المستقبل."