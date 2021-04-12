لبنان يعلن توسيع منطقته الاقتصادية البحرية على الحدود مع إسرائيل

أعلن لبنان، الاثنين، توقيع مرسوم لتوسيع حدوده البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع عليها مع إسرائيل.

جاء ذلك على لسان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ميشال نجار، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت.

وقال نجار: "لقد وقعت اليوم مرسوماً لتعديل المرسوم رقم 6433، المتعلق بترسيم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة جنوب لبنان".

وأضاف : "هناك رسالة واضحة من رئيس الجهورية ميشال عون تم توجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) حول تغييرات حصلت في المرسوم 6433".

وأوضح أن الرسالة تؤكد أحقية لبنان بجزيرة "كاريش" وبعض الكيلومترات "التي قضمتها إسرائيل"، في إشارة لتوسيع المنطقة التي يحددها المرسوم "6433".

وشدد أن "لبنان لا يتهاون بأي شبر من أرض الوطن ولا بأي نقطة من مياهه أو ذرة من كرامته".

ويحدد المرسوم، الصادر عام 2011، المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان من الجهات الجنوبية والغربية والشمالية، ونص على إمكانية مراجعة وتحسين حدود هذه المنطقة.

ويشمل التعديل الجديد، إضافة 1430 كلم مربعا إلى لبنان من حدوده البحرية المشتركة مع إسرائيل ليصبح بذلك حجم المنطقة المتنازع عليها 2290 كيلومترا، وذلك استجابة لمقترح تعديل أعلن عنه الجيش اللبناني الشهر الماضي.‎