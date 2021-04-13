الأمن العراقي يوقف محافظ بابل بموجب مذكرة قبض بتهمة الرشوة

ألقى الأمن العراقي القبض على محافظ بابل، المدعو حسن منديل، على خلفية اتهامات بـ"الفساد"، وفق ما صرح مصدر أمني.

وقال المصدر، الثلاثاء، وهو ضابط شرطة طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن قوة أمنية خاصة تتبع وزارة الداخلية قادمة من العاصمة بغداد، ألقت القبض على منديل وفق مذكرة قبض صادرة من القضاء العراقي بتهمة الفساد.

وأوضح الضابط أن القوة الأمنية اقتادت المحافظ إلى مركز أمني في بابل تمهيدا لمثوله أمام القضاء.

وأصدرت محكمة استئناف بابل الاتحادية مطلع أبريل/نيسان الجاري، مذكرة قبض بحق منديل، بتهمة "الرشوة" وفق المادة 160 من قانون العقوبات العراقي.

ووفق القانون العراقي، لا يتمتع المحافظ بأي حصانة قانونية تمنع قوات الأمن من توقيفه في حال صدور أمر قضائي بذلك.‎

وعلى مدى الأسابيع الماضية، شهدت محافظة بابل احتجاجات متواصلة، مطالبة بإقالة المحافظ منديل بدعوى "سوء الإدارة والفساد".

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام عن حالات هدر واختلاس.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.