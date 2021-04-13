ضبط 30 كغم من المتفجرات لـي ب ك الإرهابي في تل أبيض السورية

أعلنت ولاية شانلي أورفة التركية (جنوب)، تدمير قوات إنفاذ القانون المحلية في مدينة تل أبيض بمنطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا، 30 كغم من المتفجرات التي ضبطت من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" بالمنطقة.

وأوضحت الولاية في بيان الثلاثاء، أن قوات إنفاذ القانون المحلية، وعناصر من الجيش الوطني السوري، وعناصر من الاستخبارات التركية يواصلون عمليات البحث والتمشيط في المنطقة لكشف أنشطة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

وأضافت أنه في إطار العمليات الأمنية تم ضبط 30 كغم من المتفجرات وأجهزة ذات تحكم عن بعد وكتل معدنية في تل أبيض.

وأشارت أن الفرق المتخصصة بتفكيك المتفجرات قامت بتدمير المتفجرات بشكل آمن، فيما تتواصل عمليات التحقيق بالتنسيق مع الجهات القضائية المحلية.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتمكنت تركيا من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين من الإرهابيين خلال العملية، التي علقها الجيش التركي في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.