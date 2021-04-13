محافظ دهوك يطالب مجدداً إخراج عناصر "بي كا كا" الإرهابية من المحافظة

جدد محافظ دهوك في إقليم شمال العراق المطالبة بإنهاء وجود عناصر "بي كا كا" الإرهابية داخل محافظته.

وقال علي نتر، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقده في دهوك على هامش افتتاح مستشفى في ناحية ديرلوك، إن مسلحي بي كا كا "ليسوا من أهل دهوك، وهم غرباء، وينبغي إنهاء وجودهم بالمحافظة".

وأضح أن "عناصر بي كا كا فرضوا سيطرتهم على مرتفعات ومناطق في قضاء العمادية بمحافظة دهوك، وكانوا السبب في الحيلولة دون إنجاز مشاريع جراء القتال الدائر بين عناصر الحزب وتركيا".

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طالب محافظ دهوك بإنهاء وجود عناصر "بي كا كا"، على خلفية تفجيرهم عبوة ناسفة في سيارة كان يستقلها عناصر من قوات الإقليم المعروفة باسم "البيشمركة"، ما أسفر عن إصابة 3 منهم.

ويشهد قضاء العمادية في محافظة دهوك بإقليم شمال العراق، وضعا أمنيا غير مستقر بسبب نشاط عناصر "بي كا كا" الإرهابية، حسب مراسل الأناضول.‎

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق؛ ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

وتتخذ منظمة "بي كا كا" الإرهابية، من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.