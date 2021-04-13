42 غريقاً في حادثة غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي

ارتفع عدد القتلى الذين قضوا في غرق قارب يقل مهاجرين قبالة جيبوتي في القرن الأفريقي في وقت مبكر من يوم الاثنين إلى 42 وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة.



وقالت المتحدثة إيفون نديغي إن من بين القتلى 16 طفلا. وأشارت إلى نجاة 14 شخصا.



فيما أضافت: "لم يتم العثور على المهربين بعد".

وقالت أوليفيا هيدون، المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، إن المهاجرين كانوا عائدين من اليمن بسبب الوضع المزري في أفقر دولة في العالم العربي، والتي دمرتها الحرب.

وأضافت: "كانوا يتوقون لمغادرة اليمن لدرجة أنهم وضعوا حياتهم مرة أخرى في أيدي مهربين عديمي الضمير".

يسعى الكثيرون إلى القيام برحلة بحرية من إثيوبيا والصومال إلى اليمن ومنه إلى دول الخليج الأكثر ثراءً هرباً من الفقر وانعدام الأمن بحثًا عن عمل. لكن جائحة كوفيد -19 وتحديات أخرى تجبر البعض على الرجوع.