الثاني من نوعه خلال 24 ساعة.. استهداف رتل للتحالف الدولي في جنوب العراق

انفجرت عبوة ناسفة، الأربعاء، في رتل شاحنات تابع لقوات التحالف الدولي في جنوب العراق، هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة.

وقال ضابط شرطة، للأناضول، إن العبوة كانت مزروعة على جانب الطريق الرئيس في مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار، وانفجرت لدى مرور رتل شاحنات تحمل معدات لوجستية لقوات التحالف.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن الهجوم تسبب بإلحاق أضرار مادية بإحدى المركبات الرتل، دون خسائر بشرية.

ولم يصدر أي تعقيب من قوات التحالف الدولي حول الحادثة حتى الساعة 11:00 (ت.غ).

والهجوم هو الثاني من نوعه خلال الـ24 ساعة الماضية؛ إذ استهدفت عبوة ناسفة رتل شاحنات ينقل معدات للتحالف الدولي في محافظة المثنى، ظهر الثلاثاء.

وفي الأسابيع الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف المناهض لـ"داعش"؛ إذ باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، إلا أن واشنطن تتهم فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات.

وتتهم واشنطن الفصائل المسلحة الشيعية المقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف مصالحها في المدن العراقية.