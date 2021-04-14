فلسطين تخاطب منظمة التعاون الإسلامي لحماية "الأقصى"

طالب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الأربعاء، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، بالعمل مع الدول الأعضاء، لتوفير الحماية للمسجد الأقصى.

جاء ذلك في رسالة أرسلها المالكي للعثيمين، حول ما يتعرض له المسجد الأقصى من "حملة تهويد إسرائيلية"، بحسب بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية الفلسطينية.

وقدم المالكي شرحا حول آخر التطورات المتعلقة بإجراءات وتدابير سلطات الاحتلال ضد المسجد.

وطلب وزير الخارجية، من جميع الدول الأعضاء في المنظمة العمل على تنسيق "حراك إسلامي واسع لفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، وإدانتها دولياً".

ومساء أمس الثلاثاء، خرّبت الشرطة الإسرائيلية أقفال "باب السلسلة"، والباب المؤدي لسطح المتحف الإسلامي، داخل حرم المسجد، وقطعت أسلاك السماعات الخارجية للمسجد الأقصى في الجهة الغربية.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تسعى إلى تقسيم المسجد الأقصى، زمنيا ومكانيا، مشيرين إلى إن الاقتحامات شبه اليومية من المستوطنين تأتي في إطار التقسيم الزمني.