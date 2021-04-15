الحوثي يستهدف جنوب السعودية بوابل من الصواريخ والمسيرات المفخخة

شبت النيران في جامعة جيزان السعودية في المنطقة الحدودية مع اليمن في ساعة مبكرة من صباح الخميس بعد أن اعترضت الدفاعات الجوية للمملكة وابلاً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة الحوثية.

وقال التحالف السعودي الإماراتي في اليمن في بيان إن اعتراض هذه الصواريخ والطائرات المفخخة أدى إلى تناثر الحطام في حرم جامعة جيزان، مما تسبب في اندلاع حريق تم احتواؤه. وأضاف أنه لم يقتل أحد ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.

وأظهر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي ما يعتقد أنه صاروخ باتريوت يحلق على ارتفاع منخفض عبر جيزان لاعتراض صاروخ أو طائرة مسيرة، مع تفجيره فوق المدينة.

جاء هذا الوابل بعد ساعات فقط من تحذير المملكة العربية السعودية لإيران من أن قرارها الأخير بدفع تخصيب اليورانيوم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق قد يؤدي إلى إثارة التوترات في الشرق الأوسط.



وألقى البيان باللوم على جماعة الحوثي المدعومة من إيران في الهجوم، قائلا إن الصواريخ الباليستية الخمسة، وأربع طائرات مسيرة مفخخة استهدفت على وجه التحديد مناطق مدنية أطلقت من معقل المتمردين في صعدة في اليمن.



وكتب المتحدث باسم الجيش الحوثي العميد يحيى سريع يوم الخميس أن جماعته أطلقت 11 صاروخًا وطائرة مسيرة على السعودية، مستهدفة نظام دفاع باتريوت في المملكة ومواقع نفطية ومناطق "حرجة" أخرى في جيزان. لم يذكر سريع الجامعة.



اندلع الصراع في اليمن بسبب استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء في عام 2014، مما أجبر الحكومة المعترف بها دوليًا على الفرار من المدينة. ومنذ ذلك الحين تقريبًا، والتحالف السعودي الإماراتي، الذي كان حتى وقت قريب مدعومًا من الولايات المتحدة، يقاتل الحوثيين.



يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الحرب تسببت في مقتل ما يقدر بنحو 233 ألف شخص، بما في ذلك 131 ألف شخص لأسباب غير مباشرة مثل نقص الغذاء والخدمات الصحية والبنية التحتية. جاء الصراع في أعقاب سنوات من الاضطرابات والاحتجاجات في اليمن ضد الفساد المستشري وسوء الإدارة الحكومية.

وقد أدى الجمود السياسي والصراع في اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وأفادت مجموعات الإغاثة أن أكثر من 20 مليون شخص في الدولة العربية الفقيرة يعانون من انعدام الأمن الغذائي ونصفهم معرضون لخطر المجاعة.

ومنذ بدء الحرب، أطلق الحوثيون أكثر من 550 طائرة مسيرة محملة بالقنابل وأكثر من 350 صاروخًا باليستيًا تجاه السعودية، حسبما قالت المملكة لوكالة أسوشيتدبرس في أبريل / نيسان.

ويوم الأربعاء، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا للأمريكيين لإعادة النظر في السفر إلى المملكة بسبب الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار، فضلا عن جائحة فيروس كورونا.



جاء في التحذير أن "الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي تشنها إيران والجماعات المسلحة المدعومة من إيران تمثل تهديدًا كبيرًا... يتعرض المواطنون الذين يعيشون ويعملون بالقرب من القواعد العسكرية والبنية التحتية المدنية الحيوية، لا سيما بالقرب من الحدود مع اليمن، لخطر متزايد من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار والصواريخ".