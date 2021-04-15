"حماس" تدعو السعودية للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين لديها

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السعودية، الخميس، إلى الإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، في تصريح "ندعو السلطات السعودية، وفي ظل أجواء شهر رمضان المبارك، إلى الإفراج الفوري عنهم".

وأضاف إن "استمرار اعتقال السعودية لعشرات الفلسطينيين، دون تهمة أو ذنب، وفي ظروف اعتقال قاسية، خطيئة قومية تعارض قيم العروبة".

وأضاف إن هؤلاء المعتقلين "عملوا لصالح القضية الفلسطينية وفي إطار قوانين السعودية".

من جانبه، قال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة،" لا مبرر لبقاء محمد الخضري (مُمثل حماس السابق في الرياض)، ونجله، وإخوانه الفلسطينيين، في سجون السعودية".

وتابع برهوم، في تصريح "هؤلاء لم يرتكبوا أي مخالفة أو جريمة".

وأشار إلى أن إطلاق سراح المعتقلين يجب أن يكون نابعا من "منطلق الواجب الديني والقيمي والأخلاقي، خاصة في أيام شهر رمضان".

وأعلنت حماس، في بيانات سابقة، أن السعودية تعتقل نحو 60 فلسطينيا من أعضائها ومناصريها، بينهم ممثلها السابق في الرياض، محمد الخضري ونجله هاني.

ولم تصدر الرياض، منذ بدء الحديث عن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، أي تعقيب أو إيضاحات.