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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 15.04.2021 12:18
آخر تحديث في 15.04.2021 12:30
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الخميس، المسجد الأقصى، بمدينة القدس، بمرافقة عناصر من الشرطة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان مقتضب، إن "185مستوطنا اقتحموا المسجد صباح اليوم".

وكان من بين المقتحمين عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، وعرّاب الاقتحامات للمسجد الحاخام يهودا غليك.

ويتوقع أن يقوم عدد آخر من المستوطنين، باقتحام المسجد في فترة ما بعد صلاة الظهر.

ومنذ 2003، تسمح إسرائيل للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، يوميا -عدا الجمعة والسبت- رغم الاحتجاجات المتتالية من جانب دائرة الأوقاف الإسلامية.

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