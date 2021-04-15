واشنطن تلوح باتخاذ إجراءات عقابية بحق السياسيين اللبنانيين الذين يعرقلون الإصلاحات

حذر وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية من أن واشنطن قد تتخذ إجراءات عقابية بحق السياسيين اللبنانيين الذين يعرقلون الإصلاحات في البلد المنكوب.

تصريحات وكيل الوزارة، ديفيد هيل، اليوم الخميس كانت مؤشرا واضحا على أن الولايات المتحدة وشركاءها يهددون قادة لبنان بالعقوبات من أجل إجبارهم على إنهاء المأزق السياسي المستمر منذ شهور والبدء في إصلاحات تمس الحاجة إليها لمكافحة الفساد.

وقال هيل بعد لقائه الرئيس ميشال عون صباح اليوم الخميس "أولئك الذين يواصلون عرقلة التقدم في أجندة الإصلاح يعرضون علاقتهم مع الولايات المتحدة ومع شركائنا للخطر ويفسحون المجال أمام تعرضهم لإجراءات عقابية".

أدت الخلافات السياسية إلى تأخير تشكيل حكومة جديدة في وقت تغرق فيه البلاد أكثر في أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها الحديث.

الأزمة الاقتصادية هي أخطر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دامت 15 عاما وانتهت في عام 1990.