العراق يوجه دعوة لـ75 دولة ومنظمة لمراقبة الانتخابات

أعلن العراق، الجمعة، توجيه دعوة إلى 75 دولة ومنظمة لمراقبة الانتخابات المبكرة، المزمع إجرائها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك على لسان جمانة غلاي، المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية (رسمية)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واع).

وقالت غلاي: "بالتنسيق مع وزارة الخارجية، تم توجيه 75 دعوة لسفارات عربية وأجنبية ومنظمات دولية لمراقبة العملية الانتخابية".

وأوضحت أن "(ممثلي) عدد من السفارات العاملة في العراق يقومون بتنظيم زيارات إلى مفوضية الانتخابات"، دون تفاصيل.

وفي مارس/آذار الجاري، أعلنت المفوضية، تسجيل 30 تحالفا، تضم 250 حزباً، للمشاركة بالانتخابات المبكرة في 10 أكتوبر المقبل.

ويحق لـ25 مليونا و139 ألفا و375 ناخبا عراقيا المشاركة في الانتخابات النيابية المبكرة في البلاد.

والانتخابات هي مطلب رئيسي للحراك الشعبي الذي قاد احتجاجات واسعة في البلاد منذ أكتوبر 2019، ونجح في إقالة رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي نهاية العام نفسه.