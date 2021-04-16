70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في "الأقصى"

أدى نحو 70 ألف فلسطيني، صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، في المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة، رغم القيود الإسرائيلية.

وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، إن 70 ألف مصل، أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى.

ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية سكان الضفة الغربية من الوصول الى المسجد الأقصى لأداء الصلاة باستثناء عدة آلاف من الذين تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا.

كما منعت جميع سكان قطاع غزة من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

وانتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية، في شوارع المدينة، منذ ساعات صباح اليوم.

وبدأ توافد الفلسطينيين من سكان القدس والمدن والبلدات العربية في إسرائيل، منذ ساعات صباح اليوم.

وحيّا الشيخ عكرمة صبري، خطيب الأقصى، في خطبة الجمعة الفلسطينيين الذين زحفوا إلى المسجد.

وقال "إن زحفكم إلى المسجد الاقصى للصلوات، لهو تذكير للمسلمين في العالم بالمسجد الأقصى الأسير".

ودعا الفلسطينيين إلى مواصلة "شد الرحال إلى المسجد".

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، قد علّقت في شهر رمضان، من العام الماضي، قدوم المصلين إلى المسجد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقد طلبت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، من الوافدين إلى المسجد الالتزام بالتعليمات الصحية بما فيها ارتداء كمامات، والتباعد، وجلب سجاجيد خاصة للصلاة.

وانتشرت فرق النظام والكشافة وحراس وحارسات وسدنة المسجد الأقصى، لتقديم المساعدة للمصلين.

وشهدت أسواق البلدة القديمة في مدينة القدس حركة تجارية نشطة.