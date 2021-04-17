إسرائيل تعتقل 3 مرشحين للانتخابات التشريعية الفلسطينية

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، السبت، 3 مرشحين للانتخابات التشريعية الفلسطينية في مدينة القدس، بعدما منعت إقامة مؤتمر صحفي لفصائل حول الانتخابات.

وأفادت مصادر صحفية في القدس، أن الشرطة الإسرائيلية منعت عقد المؤتمر الصحفي لمرشحي فصائل الاتحاد الديموقراطي الفلسطيني (فدا)، وحزب الشعب الفلسطيني، وحركة فتح، للانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل واعتقلت 3 مرشحين.

وأشارت المصادر إلى أن عقد المؤتمر كان يهدف لتأكيد المرشحين من مدينة القدس عن موقفهم بضرورة إجراء الانتخابات في المدينة وآليات مشاركة المقدسيين فيها.

والمعتقلون بحسب الصحفية كريستين ريناوي، مراسلة التلفزيون الفلسطيني الرسمي، هم، أشرف الأعور وناصر قوس المرشحان عن قائمة حركة (فتح)، ورتيبة النتشة عن قائمة الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا).

وكان من المفترض أن يُعقد المؤتمر في فندق وسط مدينة القدس، بحسب ريناوي.

ولم تصدر إسرائيل أي تعليق على الاعتقال حتى الساعة (17:15 ت.غ).

وأفادت ريناوي أن عددا من الفلسطينيين، اعتصموا في شارع صلاح الدين وسط المدينة، رافعين الأعلام الفلسطينية، بعد منع عقد المؤتمر.

كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن "مخابرات الاحتلال أبلغت إدارة فندق السانت جورج بمنع إقامة أي نشاط يتبع للسلطة الوطنية الفلسطينية، أو داعم لها، وسلمتهم قرارا من وزير الأمن الداخلي بمنع إقامة هذه النشاطات".

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية فلسطينية في 22 مايو/ أيار المقبل، ومن ثمّ ستجرى انتخابات رئاسية في 31 يوليو/ تموز المقبل.

وتواجه المؤسسات الفلسطينية في القدس، وخاصة التابعة للسلطة الفلسطينية، رقابة شديدة من قبل السلطات الإسرائيلية، على نشاطاتها وفعالياتها؛ إذ تم إغلاق عدد منها على مدى السنوات الماضية، ومن أبرز تلك المؤسسات تلفزيون فلسطين الرسمي.