إصابة الشيخ يوسف القرضاوي بكورونا

أصيب الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، السبت، بفيروس كورونا.

جاء ذلك وفق ما نشره حساباه الموثقان بموقعي "تويتر" و"فيسبوك"، وأكده نجله الشاعر عبد الرحمن.

ووفق منشور وتغريدة، بحسابي الشيخ، فإنه "تبين إصابة سماحة الشيخ يوسف القرضاوي (95 عاما) بكورونا، وهو بحالة جيدة والحمد لله، ويتلقى الرعاية الصحية، وهو يطمئن محبيه، ويسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية".

بدوره، قال نجله، عبد الرحمن، عبر حسابه على تويتر: "تأكدت إصابة فضيلة الوالد الحبيب بفيروس كورونا".

وأضاف: "الوالد حصل على التطعيم منذ مدة.. وبحمد الله صحته مستقرة.. ونسألكم الدعاء".