الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافاً في قطاع غزة

شنّت طائرات حربية إسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر السبت غارات على مواقع متفرقة في قطاع غزة دون التبليغ عن وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح نشره على حسابه في تويتر إن طائراته شنت عدة غارات استهدفت مواقع تابعة لحركة حماس، في قطاع غزة.

وأضاف الجيش أن الغارات طالت "منشأة تدريب، وموقع إطلاق صواريخ مضادة للطائرات قيد التطوير، ومصنع يستخدم لإنتاج الخرسانة لحفر الأنفاق وتخزين الأسلحة، ونفق هجومي".

وذكر أن الغارات جاءت ردا على إطلاق صاروخ من قطاع غزة.

وسبق أن أعلن الجيش، مساء الجمعة، رصد قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

ولم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة؛ كما لم تصدر حركة حماس تعقيبا فوريا على الغارات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف أيضا، فجر أمس الجمعة، مواقع قال إنها تتبع لحركة حماس في غزة، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات، ردا على "إطلاق قذيفة صاروخية".