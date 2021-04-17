الرقة.. مقتل مدنيين اثنين برصاص "ي ب ك" الإرهابي

قتل مدنيان اثنان برصاص تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي لرفضهما إغلاق المحلات التجارية بقريتهما، في ريف محافظة الرقة (شمال).

وفرض التنظيم الإرهابي "حظر تجول" لمدة 12 يوما في المناطق التي يحتلها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت مصادر أمنية محلية للأناضول، السبت، أن إرهابيي "ي ب ك" أجبروا مساء الجمعة أصحاب المحلات في قرية "جديدة كحيط" شرقي الرقة، على إغلاقها، وأطلقوا النيران عليهم.

ورفض سكان القرية إغلاق المحلات لأسباب اقتصادية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الجانبين.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل مدنيين وإصابة اثنين آخرين، إلى جانب مقتل إرهابي.

وما زال التوتر مستمرا في المنطقة.