تفجير إرهابي لبئر نفط في محافظة كركوك شمالي العراق

عمد مسلحون مجهولون، السبت، إلى تفجير أحد آبار حقل "باي حسن" النفطي في محافظة كركوك شمالي العراق.

وقال ضابط شرطة عراقي للأناضول إن "مسلحين فجروا باستخدام عبوات ناسفة (لم يحدد عددها) البئر رقم 105 في حقل باي حسن في قضاء الدبس شمال غربي كركوك".

وأوضح الضابط الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "جهات مختصة تعمل على إخماد النيران التي اندلعت عقب التفجير".

ولم يصدر أي بيان رسمي حول حادث التفجير، حتى الساعة (8:15 ت.غ).

وتضم محافظة كركوك آبار نفط باي حسن وبابا كركر وهافانا وتنتج مجتمعة أكثر 370 ألف برميل نفط يوميا.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".