ليبيا.. انطلاق حملة التطعيم بلقاح كورونا للمواطنين

انطلقت في ليبيا، السبت، حملة التطعيم للمواطنين ضد فيروس "كورونا".

أفاد بذلك المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا (حكومي) عبر صفحته على "فيسبوك".

وقال المركز في بيان: "انطلقت صباح اليوم الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا داخل بلدية طرابلس والمراكز الصحية الأخرى بالبلديات".

وأوضح أن ذلك جاء بعد تجهيز 430 مرفقا صحيا في كل ربوع البلاد بكافة المستلزمات الصحية والاعلامية الخاصة بالحملة.

وتعطي السلطات أولوية التلقيح للمسنين وأفراد الطاقم الطبي.

وتشمل اللقاحات التي يتم التلقيح بها "سبونيك-في" الروسي و"أسترازينيكا" البريطاني و"سينوفاك" الصيني.

ويوميا، تسجل ليبيا حاليا نحو 500 إصابة جديدة بكورونا، وبلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس حتى الآن 171 ألفا و131، بينها 2882 وفاة و156 ألفا و344 حالة تعاف.

وأطلقت ليبيا رسميا حملة التلقيح ضد "كورونا" في 10 أبريل/نيسان الجاري، ودشنها رمزيا رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بتلقي أول جرعة، لكن التطعيم الفعلي للمواطنين بدأ اليوم.

وتدعو السلطات المواطنين للتسجيل عبر منصة إلكترونية دشنتها في مارس/آذار الماضي من أجل الحصول على اللقاح.