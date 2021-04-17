مقتل جندي عراقي وإصابة 5 في هجوم صاروخي بكركوك

قُتل جندي عراقي وجُرج 5 آخرون من أفراد الأمن، السبت، في هجوم صاروخي على مقر أمني في محافظة كركوك شمالي البلاد، شنه مجهولون، وفق مصدر أمني.

وقال ضابط برتبة ملازم أول في شرطة كركوك، إن "مجهولين، يعتقد أنهم من تنظيم داعش الإرهابي، أطلقوا 6 قذائف صاروخية من نوع هاون على مقر للحشد العشائري (قوات سنية) في قرية البو شهاب التابعة لقضاء داقوق بمحافظة كركوك".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإشارة لاسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "الهجوم أدى لمقتل جندي من الجيش، فيما أصيب جنديان آخران و3 أفراد من الحشد العشائري"، دون تفاصيل عن حالاتهم الصحية.

وأشار إلى أن "قوات مشتركة من الجيش والحشد شنت حملة تمشيط في المنطقة بحثا عن مطلقي القذائف".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات العراقية حول الهجوم.

و"الحشد العشائري" مكون من مقاتلين سنة وهو تابع رسميا للقوات الحكومية، وعادة ما يقوم أفراد الحشد بحراسة حواجز الأمن وتقديم الإسناد لقوات الجيش في العمليات العسكرية، بحسب مراسل الأناضول.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.