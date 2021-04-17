72 بالمئة من شركات القطاع العام في العراق شركات "خاسرة"

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي أن 72 بالمئة من الشركات التي تملكها الدولة "خاسرة".

وأشار مظهر محمد صالح، السبت، ، في حديثه لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، إلى أن النشاط في القطاع الحكومي فقد 20 بالمئة من شركاته بسبب الإهمال.

وأضاف: "من بين 173 شركة عامة أو مملوكة للدولة، لا يوجد منها سوى 28 بالمئة تعمل وتحقق الربح والباقي 72 بالمئة تعد شركات خاسرة".

وأوضح أن "قرابة 400 ألف عامل في الشركات المملوكة للدولة يتلقون منحا شهرية بشكل مرتبات من دون أداء أعمال منتجة منذ 18 عاما".

وتابع المسؤول الحكومي: "منذ عام 2003، تعرض نشاط الإنتاج للقطاع الحكومي إلى التوقف والإهمال، وأكثر من 20 بالمئة من تلك الشركات أزيلت من الوجود بسبب الحروب".

ووضعت الحكومات العراقية المتعاقبة خططا لإنقاذ الشركات الخاسرة، لكنها لم تحقق أهدافها بسبب ارتفاع كلف الإنتاج المحلي مقارنة مع السلع المستوردة.

وشكل النشاط المحلي الإجمالي للمؤسسات الحكومية، والنشاط الزراعي والتجاري مجتمعة نسبة 14.35 بالمئة من إجمالي النشاط المحلي لعام 2020 الذي شّكل النفط نسبة 57.68 بالمئة منه، وفق إحصائية للحكومة العراقية.

ويعتمد العراق بشكل أساسي على استيراد مختلف البضائع والسلع سواء كانت غذائية أو استهلاكية من دول الجوار منها تركيا وإيران والأردن والصين.