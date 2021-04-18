مصرع 8 أشخاص وإصابة 103 بانقلاب قطار ركاب شمال مصر

لقي 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 103 آخرون، الأحد، جراء انقلاب قطار ركاب، شمالي مصر، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ووفق صحيفتي "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، و"المصري اليوم" الخاصة، "شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية (دلتا النيل/شمال) انقلاب قطار ركاب بعد خروج عدة عربات عن القضبان".

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر أمنية وطبية، قولها إن "الحادث أسفر عن مقتل 8 أشخاص وفق حصر مبدئي".

فيما أوردت صحيفة "أخبار اليوم" عن مصادر مطلعة (لم تسمها) قولها ، إن "عدد المصابين جراء الحادث بلغ 103 أشخاص حتى الآن".

وأوضحت أنه "تم تشكيل لجنة فنية مكونة من كبار المهندسين بهيئة السكك الحديدية (رسمية)، للتحقيق في أسباب وقوع الحادث".

وأشارت إلى "توقف حركة القطارات على الخط المتجه من القاهرة إلى المنصورة (شمال)".