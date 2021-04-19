مباحثات عراقية أممية حول سن قانون لمحاكمة عناصر "داعش"

بحث رئيس إقليم شمال شمالي العراق نجيرفان بارزاني، الإثنين، مع مسؤول أممي، أهمية سن قانون لمكافحة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

جاء ذلك خلال لقاء في أربيل بين بارزاني ورئيس الفريق الدولي التابع للأمم المتحدة المكلف بالتحقيق بجرائم "داعش" بالعراق كريم خان، وفق بيان لرئاسة إقليم شمال العراق.

وقال البيان إن "بارزاني عبّر عن شكره للخدمات التي قدمها الفريق الدولي خلال فترة عمله، بجمع الأدلة المتعلقة بأعمال وجرائم داعش ومتابعتها".

وأوضح البيان أن "آراء الجانبين اتفقت على أن محاكمة الجناة رسالة قوية توجه إلى كل جاني في أي مكان، ولأجل ذلك رأينا ضرورة أن يكون هناك قانون لمحاكمة مثل هذه الجرائم في العراق".

من جانبه، عبر كريم خان عن شكره وتقديره تجاه حرص بارزاني على تحقيق العدالة، والتعاون والتنسيق من جانب الأطراف والمؤسسات المعنية في الإقليم مع فريقه خلال فترة عملهم على ملف التحقيق والمتابعة لجرائم "داعش".

ولم يعرف بعد موعد وصول المسؤول الاممي وموعد مغادرته للعراق، حيث أنه كثيرا ما يزور العراق من أجل عمله بالتحقيق في جرائم التنظيم الإرهابي.

ويسعى العراق بالتنسيق مع الأمم المتحدة لسن تشريع يعني بمحاكمة عناصر تنظيم "داعش" عن الجرائم التي حصلت في البلاد منذ صيف عام 2014.

وتجرى محاكمات عناصر "داعش" حاليا من قبل محاكم الجنايات في بغداد والمحافظات، وفق قانون مكافحة الإرهاب.

وتتهم السلطات العراقية عناصر تنظيم "داعش" بقتل مئات المدنيين المناهضين لحكم التنظيم خلال فترة سيطرته على مناطق شرق وغرب وشمال البلاد بين عامي 2014-2017.