الجيش الروسي يعلن استهداف مئات الإرهابيين في "قاعدة" في تدمر السورية

قال الجيش الروسي إنه قتل "نحو 200 مقاتل" في عملية قصف جوي نفذها ضد قاعدة تضم "إرهابيين" في شمال شرق مدينة تدمر، في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان عبر فيسبوك الاثنين "بعد التحقق من مصادر عدة من موقع الأهداف الإرهابية نفذت القوات الجوية الروسية ضربات عدة دمرت خلالها مخبأين وقتلت 200 مقاتل".

وأضافت أن العملية دمرت "24 شاحنة بيك آب مزودة برشاشات ثقيلة ونحو 500 كيلوغرام من الذخيرة ومكونات لصنع عبوات ناسفة".

ولم يحدد البيان الصحافي الجماعة الإرهابية المستهدفة ولا تاريخ العملية.

وقال الجيش الروسي إن الهدف كان "قاعدة مموهة" تتدرب فيها "مجموعات إرهابية" لتنفيذ عمليات في سوريا وتصنيع متفجرات.

وأضاف أن "تشكيلات مسلحة غير شرعية" خططت لشن هجمات على مبان سورية عامة "من أجل زعزعة استقرار الأوضاع في البلاد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية" المقررة في 26 أيار/مايو.

هذه الانتخابات هي الثانية منذ العام 2011 واندلاع النزاع المدمر الذي خلف أكثر من 500 ألف قتيل ودفع بملايين السوريين للنزوح داخل البلاد يعيشون في مخيمات تعيسة أو إلى اللجوء إلى الخارج.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية الاثنين أن "الإرهابيين" يتدربون في عدة معسكرات في مناطق لا يسيطر عليها النظام السوري "بما في ذلك منطقة التنف الخاضعة لسيطرة القوات الأميركية".