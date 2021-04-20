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مجلس النواب الليبي يرفض مشروع ميزانية 2021

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 20.04.2021 19:17
مجلس النواب الليبي يرفض مشروع ميزانية 2021

رفض مجلس النواب الليبي (البرلمان)، الثلاثاء، مشروع الميزانية، وأعاده لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لإعادة النظر فيها وإجراء تعديلات عليها، بحسب برلمانيين ليبيين.

وقال عضو مجلس النواب عبد الوهاب زوليه، إن "النواب صوتوا بالأغلبية على إعادة مشروع الميزانية للحكومة لإجراء تعديلات عليها".

من جانبه، قال عضو مجلس النواب سليمان الفقيه، إن "مجلس النواب صوت بإعادة الميزانية للحكومة، لإجراء تعديلات عليها".

وأضاف الفقيه أن "المجلس طالب الحكومة بالنظر للملاحظات المقدمة من قبل اللجنة المالية المكلفة من مجلس النواب".

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